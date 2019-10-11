Экс-посла США на Украине отстранили за отказ просить Киев расследовать "дело Байдена"

Мари Йованович Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мэри Йованович сняли с должности посла США на Украине после того, как она отказалась по просьбе адвоката президента Руди Джулиани лично передать украинским чиновникам неформальную просьбу провести расследование в отношении Джо Байдена. Она предлагала ему воспользоваться официальными каналами для таких просьб, рассказал АР бывший дипломат, который обсуждал это с Йованович.

По словам источника, Йованович отказалась заниматься этими "персональными, неформальными" вещами и четко дала понять Джулиани, что у правительства США есть официальные возможности направить запрос иностранным структурам с просьбой о расследовании.

Посла отозвали из Киева в мае 2019 года, напоминает агентство. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Дональд Трамп называл Йованович "плохой новостью". Белый дом опубликовал часть стенограммы этого разговора после того, как стало известно, что Трамп просил Зеленского провести антикоррупционное расследование против бывшего вице-президента Байдена и его сына. The Wall Street Journal писала, что посла уволили из-за жалоб соратников Трампа, в том числе Джулиани, который не имеет отношения к правительству США, а является просто личным адвокатом президента.

11 октября Йованович должна предстать перед конгрессменами, которые в рамках официально запущенной процедуры проводят расследование о возможности импичмента президенту. Демократы считают, что Трамп обратился за помощью к иностранному государству, чтобы добиться снятия с выборов своего конкурента.