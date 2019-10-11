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В России осудили украинца, пытавшегося попасть в Крым вопреки запрету

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Джанкойский районный суд Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины, попытавшегося обманным путем проникнуть на территорию полуострова, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике в пятницу.

На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Херсонской области Украины. Ему инкриминировалась часть 2 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы при въезде иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Россию заведомо не разрешен по основаниям, предусмотренным российскими законами).

Как отмечается в пресс-релизе управления, крымские пограничники задержали украинца, пытавшегося, вопреки запрету, повторно проникнуть на территорию РФ, в июле 2019 года. "Херсонец намеренно изменил установочные данные, оформив новый паспорт, так как по инициативе российских правоохранителей ему был запрещен въезд в Россию", - отмечается в сообщении.

Причины такого запрета ведомство не уточняет.

ФСБ Крым Украина

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