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Турция отчиталась о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Турции удалось нейтрализовать порядка 550 боевиков с начала операции на северо-востоке Сирии, сообщает в понедельник газета Daily Sabah со ссылкой на данные министерства обороны страны.

По словам министра обороны Хулуси Акара, операция продолжается "успешно, как и планировалось".

Ранее минобороны Турции сообщало о нейтрализации 399 террористов.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции участвуют вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание в Сирии свободной от боевиков зоны протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает курдские "Отряды народной самообороны" террористами из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Турция Сирия

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