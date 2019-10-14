Совет ЕС призвал срочно прекратить турецкую операцию в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, призвал международное сообщество предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

"Срочно необходимы постоянные усилия международного сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, для прекращения этих военных односторонних действий", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет предложил провести совещание на уровне министров международной коалиции, борющейся против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы обсудить, как продолжать действовать в нынешних условиях.

"Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию", - подчеркивается в документе Совета ЕС.

В нем отмечается, что страны ЕС придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию, в том числе с учетом региональной стабильности.

"Соответствующая рабочая группа совета соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу", - сообщается в коммюнике.

"ЕС напоминает, что он не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где права местного населения игнорируются или нарушаются", - заявили главы МИД стран ЕС.

Они заверили, что ЕС по-прежнему участвует в усилиях по эффективному разрешению серьезного гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в регионе.

Совет ЕС по иностранным делам также выразил в специальном заявлении свое осуждение этой операции. "ЕС осуждает военные действия Турции, которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, что приводит к увеличению страданий гражданских лиц и дальнейшему перемещению населения, что серьезно затрудняет доступ к гуманитарной помощи", - говорится в документе.

Действия Турции, считают в ЕС, "значительно затрудняют перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии".

Главы МИД стран ЕС отметили, что операция также существенно подрывает прогресс, уже достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, и эта группировка остается угрозой европейской и международной безопасности.

"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, о котором договорились сирийские стороны в рамках женевского процесса под руководством ООН", - сказано в коммюнике.

В заявлении отмечается, что Турция является ключевым партнером Европейского союза и очень важным участником в процессе сирийского кризиса и в регионе. "Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами, а не военными действиями и в соответствии с международным гуманитарным правом", - призывают в Европейском союзе.

Анкара 9 октября сообщила о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. Ее целью заявлена борьба против курдских боевиков и террористов ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Турецкие военные сообщили, что с начала операции нейтрализовали порядка 550 боевиков.