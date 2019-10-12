Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 399 бойцов курдских формирований

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В ходе военной операции Турции "Источник мира" на севере Сирии общее число нейтрализованных бойцов курдских формирований достигло 399 за три дня, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое минобороны.

По его данным, речь идет о членах "Рабочей партии Курдистана", "Демократического союза" и "Отрядов народной самообороны", которых власти Турции считают террористами.

Как отмечает агентство, турецкие военные используют термин "нейтрализован" в отношении убитых, сдавшихся или взятых в плен.

Ранее было известно о ликвидации почти 350 бойцов курдских формирований с начала турецкой военной операции. Также турецкие СМИ сообщали о гибели восьми мирных жителей в Турции из-за обстрела из Сирии.

Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.