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Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 399 бойцов курдских формирований

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В ходе военной операции Турции "Источник мира" на севере Сирии общее число нейтрализованных бойцов курдских формирований достигло 399 за три дня, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое минобороны.

Вторжение Турции в Сирию

По его данным, речь идет о членах "Рабочей партии Курдистана", "Демократического союза" и "Отрядов народной самообороны", которых власти Турции считают террористами.

Как отмечает агентство, турецкие военные используют термин "нейтрализован" в отношении убитых, сдавшихся или взятых в плен.

Ранее было известно о ликвидации почти 350 бойцов курдских формирований с начала турецкой военной операции. Также турецкие СМИ сообщали о гибели восьми мирных жителей в Турции из-за обстрела из Сирии.

Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция Сирия

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