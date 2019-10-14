В Анкаре заявили, что шокированы осуждением ее действий в Сирии союзниками

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Турция пытается максимально эффективно защитить свою границу с Сирией от террористических атак, Анкара шокирована осуждением ее действий со стороны ряда союзников, заявил глава турецкого парламента Мустафа Шентоп.

"У нас есть довольно продолжительная граница с Сирией, которая составляет 107 километров и, конечно, находясь так близко к такой конфликтной зоне, мы думаем о том, как максимально эффективно действовать. У нас есть такие угрозы, как террористические атаки, которые могут быть организованы в случае ухудшения ситуации. Порядка ста с лишним различных нападок было осуществлено на территорию Турции", - сказал Шентоп, выступая на ассамблее Межпарламентского союза в Белграде (Сербия).

По его словам, речь идет об атаках, осуществленных именно с сирийской территории. Как отметил Шентоп, "иногда нам приходится осуществлять определенное вмешательство, чтобы элементарно как-то попробовать обуздать угрозу терроризма".

"Мы хотели также взаимодействовать с различными организациями, в том числе Сирии, которые занимаются урегулированием конфликтов. У нас были озвучены определенные требования и пожелания, а также запросы на определенное сотрудничество и переговоры, но не всегда это было встречено с полным принятием", - сказал спикер.

По его словам, "не совсем справедливо было бы критиковать потенциальное вмешательство Турции в данную ситуацию". По его словам, когда поблизости находится такая серьезная угроза, как "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), "мы понимаем, что должны что-то делать". "Конечно, мы хотим защитить свой народ", - отметил Шентоп.

Как сказал турецкий парламентарий, на южной границе Турция "проводит определенные действия". "В том числе, мы пытаемся как-то подготовить определенную деятельность по выработке политики, которая носила бы миротворческий характер", - отметил Шентоп.

По его мнению, необходимо стремиться к установлению мира в долгосрочной перспективе и "делать все возможное, чтобы воздерживаться от каких-либо вооруженных конфликтов, в том числе в приграничной зоне".

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился тем, что НАТО не поддерживает военную операцию Турции в Сирии.

В этот же день Совет ЕС по иностранным делам призвал международное сообщество предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции. Кроме того, президент США Дональд Трамп предупредил о подготовке масштабных санкций против Анкары из-за происходящего в Сирии.