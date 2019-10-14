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В Европарламенте посетовали, что Турция и Россия определяют безопасность ЕС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация в Сирии вновь продемонстрировала слабость ЕС и указала на его прямую зависимость в сфере безопасности от Турции и России, заявил в понедельник председатель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.

"Уход США из Сирии и наступление Турции вновь продемонстрировали европейскую геополитическую слабость. Это теперь Турция и Россия принимают решения по (вопросам - ИФ) нашей безопасности", - написал он в твиттере.

По мнению Верхофстадта, Европа должна взять судьбу в свои руки, создав "настоящий оборонный союз".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке этой страны.

Накануне, 13 октября, шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

В свою очередь, курды заключили соглашение с Дамаском, согласно которому сирийская армия выдвигается на север, чтобы помочь противостоять Турции.

Ги Верхофстадт Европарламент Турция Сирия Евросоюз

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