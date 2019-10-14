Полиция пресекла акцию протеста в аэропорту Барселоны

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Один человек задержан в ходе пресечения акции протеста в аэропорту Барселоны "Эль-Прат", сообщает в понедельник испанское Национальное радио со ссылкой на местную полицию.

По его данным, ранее в понедельник полиция значительно усилила присутствие в аэропорту для того, чтобы протестующие против приговоров верховного суда Испании бывшим руководителям Каталонии не смогли блокировать его.

⚠️ #Spain - These are the scenes at #Barcelona Airport as police clash with #Catalan Protestors who are blocking the airport. pic.twitter.com/I6Ubna7vxl #Catalunya — Traveller Assist (@TravellerSOS) October 14, 2019

В связи с акцией протеста в понедельник некоторое время была закрыта линия барселонского метро, которая связывает город с аэропортом. Сейчас движение поездов по ней возобновлено.

Ранее в понедельник Верховный суд Испании приговорил нескольких бывших представителей руководства Каталонии к срокам заключения от девяти до 13 лет по обвинениям в сепаратизме и нецелевой растрате средств из общественных фондов.