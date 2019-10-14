Поиск

Полиция пресекла акцию протеста в аэропорту Барселоны

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Один человек задержан в ходе пресечения акции протеста в аэропорту Барселоны "Эль-Прат", сообщает в понедельник испанское Национальное радио со ссылкой на местную полицию.

По его данным, ранее в понедельник полиция значительно усилила присутствие в аэропорту для того, чтобы протестующие против приговоров верховного суда Испании бывшим руководителям Каталонии не смогли блокировать его.

В связи с акцией протеста в понедельник некоторое время была закрыта линия барселонского метро, которая связывает город с аэропортом. Сейчас движение поездов по ней возобновлено.

Ранее в понедельник Верховный суд Испании приговорил нескольких бывших представителей руководства Каталонии к срокам заключения от девяти до 13 лет по обвинениям в сепаратизме и нецелевой растрате средств из общественных фондов.

Испания Барселона

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50 человек
Вторжение Турции в Сирию

Совет ЕС призвал срочно прекратить турецкую операцию в Сирии

ВТО официально разрешила США ввести пошлины на европейский экспорт объемом $7,5 млрд в год

Нобелевская премия - 2019

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Минобороны РФ опровергло публикацию о российских авиаударах по госпиталям в Сирии

Эрдогана возмутило отсутствие поддержки в НАТО его действий в Сирии

Вторжение Турции в Сирию

Турция отчиталась о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');