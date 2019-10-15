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Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Барселоны Эль Прат отменил 15 октября 45 рейсов из запланированных 1000 из-за акций протестов, сообщила газета El Pais. В регионе начался второй день антиправительственных акций.

По данным службы скорой помощи, в понедельник медицинская помощь потребовалась 131 человеку, большинство пострадавших были в аэропорту.

"Аэрофлот" ранее предупредил пассажиров, находящихся в Каталонии, что 14, 15 и 16 октября им нужно приезжать в аэропорт Барселоны заранее, не менее, чем за три часа до вылета. Компания объяснила, что протестующие блокируют подъезды к аэропорту.

С утра во вторник в регионе пока только перекрыты некоторые второстепенные дороги, пишет El Pais. Пока россияне в беспорядках не пострадали, сообщил Ростуризм со ссылкой на информацию дипмиссий в Мадриде и Барселоне. Полиция взяла ситуацию в окрестностях аэропорта под контроль, добавило ведомство.

Протесты были вызваны решением Верховного суда Испании. Суд приговорил к реальным тюремным срокам бывших представителей руководства Каталонии за сепаратизм и нецелевые траты бюджетных денег. Подсудимым вменялись нарушения, связанные с событиями осени 2017 года после того, как в Каталонии прошел референдум о независимости, а Мадрид признал его результаты незаконными.

Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после провала референдума находится за границей, Испания добивается его выдачи. 14 октября суд повторно выдал европейский ордер на его арест.

Испания Каталония Барселона Эль Прат Аэрофлот

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