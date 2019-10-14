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Киев назвал несправедливым решением возвращение России в ПАСЕ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона "недовольна ситуацией", которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы считаем, что возвращение России (в ПАСЕ - ИФ) без выполнения условий - это несправедливое решение, которое вредит будущему этой организации, которая построена на определенных ценностях", - констатировал министр в понедельник в Люксембурге после переговоров с коллегами из ЕС.

Вместе с тем Пристайко высказался за необходимость использовать Парламентскую ассамблею Совета Европы как для защиты украинских интересов, так и для тех ценностей, на которых построена эта организация.

На предыдущей сессии ПАСЕ в июне 2019 года права российской делегации, ограниченные после крымских событий, были восстановлены в полном объеме. Украина, страны Балтии, Польша выступили против этого. Делегация Украины в знак протеста покинула ПАСЕ. В прежней Раде звучали призывы бойкотировать заседания ассамблеи.

В начале октября стало известно, что Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу "Балтик плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы, главной задачей которой будет продолжение антироссийской политики.

Вадим Пристайко Украина ПАСЕ

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