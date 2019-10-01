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Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики России

Украина, Грузия и страны Прибалтики создали в ПАСЕ группу для критики России
Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу "Балтик плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы, главной задачей которой будет продолжение антироссийской политики, сообщается в телеграм-канале украинской партии "Слуга народа".

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"Первым шагом "Балтик плюс" стал отказ от участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Такое решение делегации пяти стран приняли в Страсбурге. Оно стало реакцией на возвращение права голоса и других процедурных прав российской делегации. Ведь, вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы закрыл глаза на постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий, незаконное заключение граждан государств-членов и войну, которую РФ до сих пор ведет против своих соседей", - говорится в сообщении.

В партии сообщают, что группа "Балтик плюс" открыта для делегаций и членов ПАСЕ, которые являются ее единомышленниками, и продолжит проводить постоянные встречи для выработки общей позиции и шагов для отстаивания ценностей Совета Европы для всех ее членов без исключения.

ПАСЕ Россия Украина Грузия Латвия Литва Эстония

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