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Чучело с лицом Коломойского подбросили ко входу в синагогу Киева

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На ступени Хоральной синагоги Киева в понедельник подбросили чучело, изображающее украинского олигарха Игоря Коломойского.

"Неизвестные в камуфляже оставили на ступеньках синагоги Бродского облитое красной краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского", - написал в фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Это происшествие он связал с тем, что в Киеве сегодня проходит марш Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

По данным украинских СМИ, тех, кто подбросил чучело, по горячим следам задержать не удалось.

Украина Киев Игорь Коломойский

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