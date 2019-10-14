Чучело с лицом Коломойского подбросили ко входу в синагогу Киева

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На ступени Хоральной синагоги Киева в понедельник подбросили чучело, изображающее украинского олигарха Игоря Коломойского.

"Неизвестные в камуфляже оставили на ступеньках синагоги Бродского облитое красной краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского", - написал в фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Это происшествие он связал с тем, что в Киеве сегодня проходит марш Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

По данным украинских СМИ, тех, кто подбросил чучело, по горячим следам задержать не удалось.