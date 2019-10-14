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Марш националистов против особого статуса Донбасса начался в Киеве

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Массовое шествие украинских националистов проходит в понедельник в центре Киеве. Акция приурочена к 77-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

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Она проходит под лозунгом "Защитим украинскую землю". Так националисты выражают свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

По словам организаторов марша из Всеукраинского объединения "Свобода", в акции участвуют более 10 тысяч человек. Участие в марше принимают "Свобода" во главе с ее лидером Олегом Тягнибоком, партии "Правый сектор" (запрещена в РФ), Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), Конгресс украинских националистов, "Тризуб" им. Степана Бандеры, а также представители Ассоциации фермеров Украины.

Мероприятие началось возле памятника Тарасу Шевченко. После вече колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в сторону Крещатика, откуда они планируют пройти по улице Институтской и далее по аллее Героев Небесной сотни.

Конечной точкой марша организаторы указали улицу Банковую, где находится Офис президента Украины.

Украина Донбасс Киев

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