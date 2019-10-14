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Россия не соглашалась на распространение операции Турции на сирийский Кобани

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны России опровергли информацию о том, что Россия не против распространения операции Турции на город Кобани на севере Сирии.

"В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил "Источник мира" на сирийский город Кобани не обсуждались", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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В ведомстве добавили, что появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани. При этом он подчеркнул, что Турция координирует с РФ вопросы операции на севере Сирии и что проблем с Москвой нет.

"В Кобани не будет проблем. Мы координируемся с Россией", - сказал Эрдоган.

Сегодня вечером государственное сирийское агентство SANA сообщило о входе армии Сирии в Манбидж. Это один из ключевых пунктов, подконтрольных курдскому ополчению.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами. Сегодня Турция отчиталась о нейтрализации 550 бойцов курдских формирований.

Турция Сирия Россия Минобороны РФ Кобани

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