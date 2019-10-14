SANA сообщило о входе армии Сирии в Манбидж

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Армия Сирии в понедельник вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо, подтвердило в понедельник сирийское государственное информагентство SANA.

Ранее СМИ, близкие к сирийским курдам, сообщали, что бойцы правительственных войск уже находятся в городе Манбидж.

Манбидж является одним из ключевых пунктов, подконтрольных курдскому ополчению.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции вскоре займут Манбидж и Кобани.

Турецкий президент также подчеркнул, что Турция координируется с РФ в вопросе операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.

Ранее стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечал, что в переговорном процессе участвовала и Россия.