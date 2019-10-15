США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщает американский Минфин.

Кроме того, в его заявлении говорится о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза. Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Кроме того, Минфин США предупреждает, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции".

Ограничительные меры не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Также Соединенные Штаты не будут препятствовать через санкции турецким гуманитарным операциям в Сирии. Кроме того, ограничительные меры будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ограничительные меры стали ответом Вашингтона на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий Госдепу и Минфину США вводить санкции против Турции.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и европейские страны выступили против этой операции.