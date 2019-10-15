Поиск

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров
Фото: Reuters

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщает американский Минфин.

Кроме того, в его заявлении говорится о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза. Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Вторжение Турции в Сирию

Кроме того, Минфин США предупреждает, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции".

Ограничительные меры не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Также Соединенные Штаты не будут препятствовать через санкции турецким гуманитарным операциям в Сирии. Кроме того, ограничительные меры будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ограничительные меры стали ответом Вашингтона на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий Госдепу и Минфину США вводить санкции против Турции.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и европейские страны выступили против этой операции.

США Турция Сирия Минфин США

Новости по теме

Новости

Трамп разрешил Госдепу и Минфину США вводить санкции против Турции

США не выдали визы 18 россиянам на текущей сессии Генассамблеи ООН

США оставят небольшой контингент на юге Сирии для борьбы с остатками ИГ

Трамп обещал скоро разрешить санкции против турецких физлиц

Трамп не против защиты курдов Россией, Китаем или Наполеоном Бонапартом

Трамп не против защиты курдов Россией, Китаем или Наполеоном Бонапартом

Россия не соглашалась на распространение операции Турции на сирийский Кобани

В ЦПВС рассказали о просьбах о помощи со стороны жителей северо-востока Сирии

Путин подарил саудовскому кронпринцу изделие из бивня мамонта

Что произошло за день: понедельник, 14 октября

SANA сообщило о входе армии Сирии в Манбидж

SANA сообщило о входе армии Сирии в Манбидж
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');