Трамп разрешил Госдепу и Минфину США вводить санкции против Турции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, среди прочего, разрешающий Госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры против Турции за ее военную операцию на севере Сирии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы добиться от Турции прекращения наступления на северо-востоке Сирии и согласиться на немедленное прекращение огня. Указ дает министерству финансов и Госдепу право вводить санкции против физлиц и структур в Турции..., ответственных за действия, несущие угрозу для граждан, или подрывающие мир, безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии", - отметил Помпео в заявлении.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.