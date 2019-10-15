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Трамп разрешил Госдепу и Минфину США вводить санкции против Турции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, среди прочего, разрешающий Госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры против Турции за ее военную операцию на севере Сирии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Вторжение Турции в Сирию

"Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы добиться от Турции прекращения наступления на северо-востоке Сирии и согласиться на немедленное прекращение огня. Указ дает министерству финансов и Госдепу право вводить санкции против физлиц и структур в Турции..., ответственных за действия, несущие угрозу для граждан, или подрывающие мир, безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии", - отметил Помпео в заявлении.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

США Турция Сирия Майк Помпео Дональд Трамп

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