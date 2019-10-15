Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции недостаточно, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, президент США дал Турции "зеленый свет" на проведение операции против курдов, тем самым, "предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

"Его беспорядочное принятие решений угрожает жизни людей, ставит под угрозу региональную безопасность и подрывает авторитет Америки в мире", - заявила спикер.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что поддерживает решение Трампа наложить новые санкции на Турцию.

"Турция атакует курдские силы, которые больше всего поддерживали нас в уничтожении халифата ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - отметил Грэм.

Также он высказался за встречу администрации США с представителями Турции "и другими заинтересованными сторонами", чтобы рассмотреть возможности для окончания кровопролития, "устойчивого решения в отношении ИГИЛ и других проблем национальной безопасности США".

Ранее Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и ЕС выступили против этой операции.