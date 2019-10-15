Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября

Санкции США против Турции, взрыв в приморской пятиэтажке и нарушение при вручении Букеровской премии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин США ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров. Под ограничительные меры попали министерства обороны и энергетики Турции, а также их главы - Хулуси Анкар и Фатих Донмез. Кроме того, в санкционный список внесен министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Их активы в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела. Санкции стали ответом Вашингтона на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала санкции недостаточными, а сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал ограничения.

- В Приморье в пятиэтажке произошел взрыв, в здании обрушились перекрытия. В результате происшествия погибла женщина, два человека - ребенок и инвалид - госпитализированы. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв водонагревателя, следов взрывчатки обнаружено не было. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Власти Приморья обещали выплатить жильцам наиболее пострадавших квартир по 50 тысяч рублей.

- "Ъ" узнал о гибели мотоциклиста, участвовавшего в реконструкции ДТП. Знакомые погибшего Дениса Бывшева рассказали изданию, что он разбился, превысив скорость по просьбе полицейских во время следственного эксперимента под Нижним Новгородом. Мотоциклист, попавший в прошлом году в настоящую аварию, получил тяжелые травмы, но выжил. Возбуждено уголовное дело.

- Букеровскую премию - 2019 вручили сразу двум авторам - Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Это противоречит правилам, но, по словам судей, они больше не хотели отсеивать претендентов и решили проигнорировать требования. Этвуд получила награду за роман "Заветы" - сиквел "Рассказа служанки", на основе которого был снят одноименный сериал, а Эваристо - за роман "Девушка, женщина, все остальное" о жизни 12 чернокожих британок.

- Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020. Благодаря победе в Киеве над действующим чемпионом Европы со счетом 2:1 сборная Украины заняла первое место в своей отборочной группе. Мячи за украинцев забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, португальцы во втором тайме заработали пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.