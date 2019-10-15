Москва сообщила о 12 тысячах террористов ИГ в сирийских тюрьмах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев не располагает информацией о количестве покинувших тюрьмы террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии.

"Я не располагаю этой информацией, но то, что там находится достаточно большое количество - около 12 тысяч, если взять все тюрьмы на территории северо-востока, в которых находятся заключенные игиловцы, это где-то около 12 тысяч. Соответственно, члены их семей, жены и так далее, это еще достаточно внушительная цифра", - сказал журналистам Лаврентьев.

Во вторник также стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о планах вскоре обсудить с властями Ирака и лидерами курдов то, как следует обеспечить содержание под стражей в лагерях и тюрьмах на территории Сирии тысяч пленных боевиков ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщили западные СМИ.

"Они (террористы - ИФ) смогут действовать быстро, если эти лагеря не будут охраняться должным образом", - заявил министр, выступая перед французским парламентом.

Проблема пленных игиловцев в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Перед тем, как объявить о начале операции, Эрдоган проинформировал в телефонном разговоре о ней президента РФ Владимира Путина. "Об этом речь шла", - заявил тогда "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Позже Путин высказал сомнения, что Турция сможет взять под контроль ситуацию, если пленные боевики ИГ разбегутся на другие территории. "На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. Они просто могут разбежаться", - сказал Путин на саммите СНГ 11 октября в Ашхабаде.

Обеспокоены возможностью освобождения боевиков ИГ из тюрем в Сирии и в США. Ранее New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что США оставили пятьдесят "особо ценных" заключенных ИГ во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции.

Накануне было обнародовано заявление шефа Пентагона Марка Эспера, в котором утверждалось, что операция Турции оказала негативное влияние на международную кампанию против террористической группировки ИГ. "Это неприемлемое вторжение также подорвало успешную международную миссию по уничтожению ИГ и привело к освобождению многих опасных пленных членов ИГ", - отмечалось в заявлении.