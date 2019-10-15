Пенс и Помпео приедут в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии, сообщил во вторник телеканал CBS.

Телеканал отмечает, что на вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

При этом, как в свою очередь отметил пресс-пул Белого дома, президент также затронул вопрос объявленных накануне ограничительных мер против Турции. По словам Трампа, "мы (США - ИФ) очень жестокие с Турцией", а введенные санкции являются "сильнейшими".

"Они (Турция - ИФ) делали хорошие деньги на поставках стали", - отметил президент, добавив, что больше так турецкая сторона сделать не сможет

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США подвергли эту операцию резкой критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Также Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.