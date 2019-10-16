Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– ООН высказала мнение о невыдаче американских виз делегатам из России. Ее представители считают, что США должны были выдать визы. Пострадали не только делегаты ООН но и участники конференции по договору о запрете ядерных испытаний.

– Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами. Президент Турции по-прежнему считает террористами организованных курдов на территории Сирии. Уже неделю Турция проводит в Сирии военную операцию.

– Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа. Он требует, чтобы Эквадор и Великобритания провели расследование. Сейчас его экстрадиции требуют США.

– Google презентовал новые смартфоны. Теперь их устройства сканируют пространство радаром и записывают текст под диктовку. Смартфон можно купить от $799.