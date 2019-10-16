Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– ООН высказала мнение о невыдаче американских виз делегатам из России. Ее представители считают, что США должны были выдать визы. Пострадали не только делегаты ООН но и участники конференции по договору о запрете ядерных испытаний.

– Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами. Президент Турции по-прежнему считает террористами организованных курдов на территории Сирии. Уже неделю Турция проводит в Сирии военную операцию.

– Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа. Он требует, чтобы Эквадор и Великобритания провели расследование. Сейчас его экстрадиции требуют США.

– Google презентовал новые смартфоны. Теперь их устройства сканируют пространство радаром и записывают текст под диктовку. Смартфон можно купить от $799.

Новости

Google презентовал новые смартфоны

Google презентовал новые смартфоны

Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

Палата представителей США проголосует по резолюции против решения Трампа по Сирии в среду

ООН высказала мнение о невыдаче американских виз делегатам из России

Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами

Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами

Путин и Эрдоган поспособствуют созыву Конституционного комитета Сирии

Пенс и Помпео приедут в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

МВД Эквадора обвинило Russia Today в искаженном освещении беспорядков в стране

МВД Эквадора обвинило Russia Today в искаженном освещении беспорядков в стране

Что произошло за день: вторник, 15 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');