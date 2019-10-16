Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими ополченцами на севере Сирии.

"Господин президент (США - ИФ) требовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем", - предупредил Эрдоган, высказывания которого приводит газета "Дейли сабах". "Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", – добавил он.

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган сказал, что военная операция "Источник мира" содействует сохранению территориальной целостности Сирии, сообщило агентство "Анадолу". Кроме того, Эрдоган заверил, что операция помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта.

ВС Турции начали 9 октября военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основная ее цель - борьба против курдских военизированных формирований в сирийских приграничных районах.