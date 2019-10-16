Google презентовал новые смартфоны

Теперь их устройства сканируют пространство радаром и записывают текст под диктовку

Google Pixel 4 Фото: Reuters

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Google на презентации в Нью-Йорке представил линейку новых смартфонов Google Pixel 4 и другие продукты.

Аудитории показали две модели: Pixel 4 и 4XL.

На них поставили дисплеи диагональю 5,7 и 6,3 дюйма соответственно. Батареи обладают емкостью 2,800 мАч и 3,700 мАч. Оба поддерживают функции быстрой и беспроводной зарядки. В них встроено 6 Гб оперативной памяти, 64 или 128 Гб внутренней памяти, процессор Snapdragon 855, поддержка двух SIM-карт, стекло Gorilla Glass 5 по обеим сторонам.

Для зарядки Pixel 4 понадобится кабель USB-C. В смартфоне не предусмотрен разъем для наушников. Покупатели в большинстве стран не получат переходник, чтобы подключить к смартфону свои проводные наушники.

Аппараты последней линейки оснастили разблокировкой с помощью лица – достаточно взять телефон и посмотреть на дисплей. Система не требует разрешения для разблокировки и полностью заменяет сканер отпечатка пальца для ввода банковских паролей и подтверждения заказов.

На обе модели устанавливается OLED-дисплей одинакового качества. Частота обновления картинки в 90Гц позволяет пролистывать текст без потери читаемости.

Кроме того, в смартфон встроили радар, который обрабатывает пространство диаметром около метра. Устройство может считывать положение вашего тела или зафиксировать, что вы отошли. Или, например, снизить громкость вызова, если сделать ему знак рукой. Разработчики признаются, что пока не могут выжать из нового устройства все возможности, и этому только предстоит научиться.

Камеры позволяют снимать видео в разрешении 4K и 30 кадров в секунду. Прямые конкуренты от Apple и Samsung могут снимать со скоростью в 60 кадров.

Новый диктофон может преображать английскую речь в текст без подключения к интернету и обработки на сторонних серверах. Это достигается благодаря дополнительному процессору Google Neural Core.



Новые смартфоны уже можно предзаказать за $799 и $899. За дополнительные $100 к внутренней памяти добавят 64 Гб, увеличив ее до 128Гб. Они поступят в продажу 24 октября.