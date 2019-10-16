Совместный выход в космос двух женщин с МКС отложили ради ремонта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - NASA изменило график выходов астронавтов в открытый космос ради ремонта вышедшего из строя внешнего энергоблока МКС. Агентство отменило намечавшийся на 16 октября первый в истории совместный выход двух женщин - Кристины Кук и Джессики Мэир.

Теперь предполагается, что их выход состоится 17 или 18 октября.

Один из энергоблоков BCDU, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции, вышел из строя 11 октября. Он не включился после замены аккумуляторов на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Блоки BCDU регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей. Неисправность блока не влияет на безопасность экипажа или на проведение лабораторных экспериментов, общего энергоснабжения МКС от четырех комплектов аккумуляторных батарей и солнечных панелей, остается достаточным, отметили в NASA. Однако этот блок не дает возможности обеспечивать дополнительную мощность новой новой литий-ионной батарее, установленной ранее в этом месяце на МКС.

Шесть новых аккумуляторов в конце сентября доставил на МКС японский грузовик HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2. Ради их замены планировалось пять выходов в открытый космос, из них было совершено два - 6 и 11 октября.