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Астронавты НАСА вышли в космос с борта МКС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американские астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки нового комплекта аккумуляторов для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Это 219-й выход в космос в истории станции. Астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest в 14:39 по Москве.

В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны будут заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

МКС США НАСА

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