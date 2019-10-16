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В Абхазии нашли тело российского туриста, утонувшего в горной реке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Тимура Дзеидова, утонувшего на прошлой неделе при переходе горной реки в Кодорском ущелье.

"Тело туриста обнаружено в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье, оно доставлено сотрудниками МЧС в морг", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС республики Мизан Ломия.

По его словам, недалеко от этого места накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент инцидента.

10 октября 20-летнего туриста из России унесло течением при форсировании реки Кодор в районе села Джампал Гульрипшского района Абхазии. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако справиться с мощным течением им оказалось не под силу.

Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха Apsny Adventure. На протяжении пяти суток спасатели вели поиск пропавшего. Были задействованы 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы, а также вертолет Ми-2.

Абхазия

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