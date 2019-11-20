Поиск

Полиция Абхазии проверит информацию о пропаже туриста из Петербурга

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Абхазии приступила к проверке информации о пропаже в горах республики 45-летнего детского тренера из Пушкинского района Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь МВД республики Ирина Киут.

"Заявление о пропаже гражданина России в горах республики в правоохранительные органы республики не поступало. Однако после публикации в СМИ о том, что на территории республики пропал гражданин России МВД и прокуратура Абхазии приступили к проверке данной информации", - сказала она.

Ранее издание "Невские Новости" и некоторые другие СМИ сообщили о том, что в правоохранительные органы обратилась сестра пропавшего тренера. Женщина рассказала, что брат выехал в Абхазию на своем Hyundai Solaris. 11 ноября он ей позвонил и сказал, что приехал в пункт назначения. Потом он перестал отвечать на звонки, его телефон все эти дни находится вне зоны доступа.

В октябре сообщалось о гибели в Абхазии туриста из РФ, утонувшего при переходе горной реки. В сентябре россиянин утонул на абхазском курорте Пицунда.

Абхазия Петербург МВД Ирина Киут

Новости по теме

Новости

Силовики в Сирии примут меры для предотвращения нападений на российские патрули

Латвия запретила трансляцию девяти российских телеканалов

Форум "ВТБ Капитала"

Путин заявил о заинтересованности России в сохранении Евросоюза

По делу об убийстве мальтийской журналистки задержан крупный бизнесмен

Конфликт в Керченском проливе

На Украине заявили, что россияне "угробили" возвращенные Киеву корабли

На Украине заявили, что россияне "угробили" возвращенные Киеву корабли

Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Анкара назвала недоразумением обвинения в адрес Москвы из-за ситуации в Сирии

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"

Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');