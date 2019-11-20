Полиция Абхазии проверит информацию о пропаже туриста из Петербурга

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Абхазии приступила к проверке информации о пропаже в горах республики 45-летнего детского тренера из Пушкинского района Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь МВД республики Ирина Киут.

"Заявление о пропаже гражданина России в горах республики в правоохранительные органы республики не поступало. Однако после публикации в СМИ о том, что на территории республики пропал гражданин России МВД и прокуратура Абхазии приступили к проверке данной информации", - сказала она.

Ранее издание "Невские Новости" и некоторые другие СМИ сообщили о том, что в правоохранительные органы обратилась сестра пропавшего тренера. Женщина рассказала, что брат выехал в Абхазию на своем Hyundai Solaris. 11 ноября он ей позвонил и сказал, что приехал в пункт назначения. Потом он перестал отвечать на звонки, его телефон все эти дни находится вне зоны доступа.

В октябре сообщалось о гибели в Абхазии туриста из РФ, утонувшего при переходе горной реки. В сентябре россиянин утонул на абхазском курорте Пицунда.