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Российского туриста унесло течением при переходе горной реки в Абхазии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло сильным течением горной реки в Кодорском ущелье.

Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха "Апсны adventure", уточнил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.

Туриста унесло течением при форсировании реки Кодор в районе села Джампал Гульрипшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако не смогли справиться с мощным течением.

Сигнал о помощи поступил спасателям 10 октября в 22:15. К поисковой операции были подключены две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии, однако поиски пока не дали никаких результатов, добавили в МЧС республики.

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