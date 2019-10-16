Трамп заявил, что не давал согласие на операцию Турции в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, будто бы он открыл путь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану к операции "Источник мира" против курдов на северо-востоке Сирии.

"Я не давал ему "зеленый свет". (Предпринял - ИФ) совершенно противоположное "зеленому свету", - сказал Трамп журналистам.

"Решение президента Эрдогана не удивило меня, потому что он хотел давно сделать это. Он долгое время стягивал войска на границу с Сирией", - добавил при этом президент.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США эту операцию раскритиковали.

На прошлой неделе глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп распорядился отвести американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также поднял тарифы на сталь для Турции на 50%.