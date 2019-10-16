Поиск

Трамп заявил, что не давал согласие на операцию Турции в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, будто бы он открыл путь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану к операции "Источник мира" против курдов на северо-востоке Сирии.

"Я не давал ему "зеленый свет". (Предпринял - ИФ) совершенно противоположное "зеленому свету", - сказал Трамп журналистам.

В миреПомпео заявил, что США не давали Турции "зеленый свет" на операцию в СирииЧитать подробнее

"Решение президента Эрдогана не удивило меня, потому что он хотел давно сделать это. Он долгое время стягивал войска на границу с Сирией", - добавил при этом президент.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США эту операцию раскритиковали.

На прошлой неделе глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп распорядился отвести американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также поднял тарифы на сталь для Турции на 50%.

Дональд Трамп Турция Сирия

Новости по теме

Новости
Brexit

Обсуждение сделки по Brexit продолжится в четверг утром

Что произошло за день: среда, 16 октября

Brexit

Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

Посольство США заявило, что предупреждало Москву о поездке атташе на режимную территорию

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

НАСА показало костюм астронавтов, которые полетят на Луну

НАСА показало костюм астронавтов, которые полетят на Луну

Агентство BNS узнало о грядущем обмене шпионами между Россией и Литвой

Агентство BNS узнало о грядущем обмене шпионами между Россией и Литвой

Эрдоган решил все же встретиться с вице-президентом США

Эрдоган отказался от встречи с Пенсом и решил говорить только с Трампом

Эрдоган отказался от встречи с Пенсом и решил говорить только с Трампом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');