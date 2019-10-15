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США увеличат тарифы на сталь для Турции до 50%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции до 50%, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, по поводу торговой сделки на $100 млрд", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия... направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации как можно скорее отбыть в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем - если мы сможем - достичь соглашения", - добавил представитель Белого дома.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

В конце прошлой недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Турция США

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