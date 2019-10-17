Лидер Каталонии предложил провести новый референдум о независимости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Женералитета Каталонии Ким Торра в региональном парламенте призвал к акции гражданского неповиновения, потребовал сдержанности от полиции и гарантий продолжения процесса установления независимости, и пригрозил устроить новый референдум об отделении от Испании, пишет El Mundo.

Он призвал депутатов принять законы, которые подкрепят право региона на самоопределение и независимость.

Днем ранее Конституционный суд запретил Торре призывать к сепаратизму. Комментируя это решение в парламенте, он заявил ,что никакой суд не может помешать главе правительства продвигать инициативы в поддержку права на самоопределение населения.

В ночь на четверг Торра призвал к прекращению беспорядков и возложил на провокаторов ответственность за трехдневные протесты и столкновения с полицией.

Протесты в Каталонии начались вечером 14 октября после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам бывших представителей руководства Каталонии за сепаратизм и нецелевые траты бюджетных денег. Им вменили референдум 2017 года о независимости и затраты на голосование. Протестующие блокировали дороги в регионе и пытались окружить аэропорт Барселоны по примеру демонстрантов в Гонконге.

Мадрид признал результаты референдума 2017 года назаконными. Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после провала отделения бежал за границу.