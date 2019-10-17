Поиск

Лидер Каталонии предложил провести новый референдум о независимости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Женералитета Каталонии Ким Торра в региональном парламенте призвал к акции гражданского неповиновения, потребовал сдержанности от полиции и гарантий продолжения процесса установления независимости, и пригрозил устроить новый референдум об отделении от Испании, пишет El Mundo.

Он призвал депутатов принять законы, которые подкрепят право региона на самоопределение и независимость.

Днем ранее Конституционный суд запретил Торре призывать к сепаратизму. Комментируя это решение в парламенте, он заявил ,что никакой суд не может помешать главе правительства продвигать инициативы в поддержку права на самоопределение населения.

В ночь на четверг Торра призвал к прекращению беспорядков и возложил на провокаторов ответственность за трехдневные протесты и столкновения с полицией.

Протесты в Каталонии начались вечером 14 октября после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам бывших представителей руководства Каталонии за сепаратизм и нецелевые траты бюджетных денег. Им вменили референдум 2017 года о независимости и затраты на голосование. Протестующие блокировали дороги в регионе и пытались окружить аэропорт Барселоны по примеру демонстрантов в Гонконге.

Мадрид признал результаты референдума 2017 года назаконными. Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после провала отделения бежал за границу.

Протесты в Барселоне

13
Каталония Испания Ким Торра Женералитет

Новости по теме

Новости

На Украине задержан бывший первый замсекретаря СНБО

Аналитики PwC назвали скорую помощь Москвы второй в мире по эффективности

Brexit

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание
Вторжение Турции в Сирию

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану с призывом "не быть дураком"

Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

Не менее 20 человек задержаны из-за причастности к беспорядкам в Каталонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');