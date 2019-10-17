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Туроператоры стали отменять экскурсии в Барселоне из-за уличных протестов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры переносят и отменяют экскурсии в испанской Барселоне из-за массовых акций протестов на улицах, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Протесты практически не повлияли на пребывание российских туристов в Барселоне. Тем не менее, сейчас туроператоры меняют маршруты и частично отменяют экскурсии по городу", - сказали в АТОР со ссылкой на участников туррынка.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября. Демонстранты занимали площади и перекрывали дороги. В целом их действия не носили агрессивный характер, но кое-где возникали очаги хаоса.

Вторая волна протестов ожидается в пятницу, 18 октября. В этот день возможны перебои в работе общественного транспорта. В Барселону для участия в протестной акции идут пять колонн - из Жироны (около 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.

В АТОР отмечают, что сейчас обстановка в Барселоне спокойная, трансферы выполняются по расписанию. Отдых туристов на побережьях Коста-Брава и Коста-Дорада протекает без изменений.

В ассоциации отметили, что большинство полетных программ туроператоров в Барселону уже закончились, последние завершатся в 20-х числах октября. Сейчас в городе в основном осталось небольшое число индивидуальных туристов.

В АТОР отметили, что ограничения на продажу туров в столицу Каталонии не вводилось, пока информации об аннуляции туров из-за ситуации в регионе у ведущих игроков рынка нет.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с назначением длительных тюремных сроков бывшим представителям каталонского руководства, причастным к попытке провести референдум о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Протесты в Барселоне

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Испания Барселона

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