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Шесть человек пострадали в ходе беспорядков в Барселоне

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Не менее шести человек пострадали в четверг в результате очередных протестов в Барселоне, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

По его данным, сторонники "Комитетов защиты республики" вновь начали поджигать на улицах города контейнеры с мусором.

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Как сообщает местная газета La Vanguardia, на улицах города горит мебель. Кроме того, беспорядки происходят и в другом каталонском городе - Жироне.

Это уже четвертая ночь беспорядков в Каталонии. Очередной виток напряженности был вызван приговорами к длительным тюремным срокам ряду бывших представителей каталонского руководства, причастных к организации референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

На пятницу в Каталонии назначена всеобщая забастовка, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

Испания Каталония Барселона Жирона

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