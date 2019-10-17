В Анкаре заявили, что США согласились с условиями Турции по Сирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Такие заявления он сделал по итогам переговоров в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео. Еще одно условие Турции по ситуации на севере Сирии - "разрушение фортификационных сооружений" курдов в регионе, сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

"Зона безопасности (на севере Сирии - ИФ) будет контролироваться вооруженными силами Турции", - добавил глава МИД Турции.

Кроме того, министр подчеркнул, что Турция лишь приостанавливает военную операцию на севере Сирии, а не полностью прекращает ее. "Речь не идет о перемирии", - указал Чавушоглу

Чавушоглу пояснил, что об окончательном прекращении операции "Источник мира" можно будет говорить, лишь когда "все террористы покинут зону безопасности". Анкара считает террористами бойцов курдских формирований, находящихся на севере Сирии.

Кроме этого, Чавушоглу повторил прозвучавшие ранее заявления вице-президента Пенса, что отряды YPG должны будут отойти от турецких сил в течение 120 часов. Министр добавил, что стороны также продолжат сотрудничать в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Ранее в четверг Пенс объявил о достижении соглашения с Анкарой о прекращении боевых действий на севере Сирии в обмен на отвод сил курдов от сирийско-турецкой границы. Вице-президент США также добавил, что Вашингтон всегда поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами", и помогает отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.