Трамп заявил, что для достижения соглашения по Сирии понадобилась "жестокая любовь"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг приветствовал заключение соглашения о временном прекращении огня на севере Сирии.

"Этого соглашения невозможно было бы достичь три дня назад. Чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви". Это отлично для всех. Горжусь всеми!" - написал он в твиттере.

Трамп также назвал четверг, 17 октября, "великим днем для всей цивилизации" в связи с достижением данного соглашения. "Я горжусь Соединенными Штатами за то, что мне доверили следовать по этому неординарному, но правильному пути (решения проблемы - ИФ). Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!" - добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Кроме того, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, также должны быть разрушены фортификационные сооружения курдов на севере Сирии.