Матч "Реал"-"Барселона" отложили из-за возможных беспорядков

Командам дали три дня, чтобы договориться о новой дате "эль классико"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Начавшиеся на этой неделе протесты в Барселоне поставили под вопрос проведение первого в сезоне "эль классико" - матча между мадридским "Реалом" и "Барселона", который был назначен на 26 октября. Игру отложили, сообщает BBC News.

По решению Ла Лиги, клубам дали время до 10 утра 21 октября на обсуждение даты встречи. Если они не договорятся, дату назначит оргкомитет чемпионата, пишет спортивное издание Marca.

17 октября представители обоих клубов предложили назначить встречу на среду 19 декабря. Против этого выступила Ла Лига и предложила перенести матч на субботу 7 декабря, с учетом графика телетрансляций. Для этого придется перенести матчи "Барселона"-"Майорка" и "Реал"-"Эспаньол". Кроме того, главный тренер "Барселоны" говорил, что клуб против переноса игры в Мадрид.

Перед десятым туром "Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, у команды 18 очков. У "Барселоны" 16 очков, она на втором месте.

Протесты в Каталонии начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании назначил девяти каталонским политикам реальные тюремные сроки за сепаратизм и финансовые нарушения в связи с референдумом 2017 года о независимости региона. Протесты сопровождаются блокировкой дорог, попытками окружить аэропорт Барселоны и столкновениями с полицией.

18 октября в Каталонии должна пройти всеобщая забастовка.