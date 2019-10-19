Представитель Шотландии заявил о вреде новой сделки по Brexit

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что обновленное соглашение по Brexit противоречит интересам Шотландии.

"Его (британского премьера Бориса Джонсона) и его приближенных на Даунинг-стрит, 10 не интересует Шотландия", - сказал Блэкфорд, выступая в субботу в Палате общин.

"Премьер-министр четко показал, что он не заинтересован в каких-либо серьезных дискуссиях с Шотландской национальной партией или шотландским правительством", - добавил он.

Блэкфорд отметил: "Мы поддержали бы любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС, сохранение единого рынка, таможенного союза, или просто остались бы вместе с ЕС".

Он поддержал точку зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина, которую тот озвучил ранее в ходе заседания. Блэкфорд также назвал обновленное соглашение "худшим" в сравнении с тем, которое предлагала прежний премьер Тереза Мэй.

Корбин выступил с критикой соглашения. "Я понимаю разочарование и усталость в стране и в Палате (Общин), но мы просто не можем проголосовать за соглашение, которое еще хуже того, которое Палата отвергала три раза", - добавил он. Лидер лейбористов также назвал это соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.

Как сообщалось, 17 октября было достигнуто новое соглашение о Brexit между Великобританией и ЕС.