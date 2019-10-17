Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Brexit.

"Мы достигли нового замечательного соглашения..." - написал британский премьер в твиттере. Джонсон добавил, что теперь парламент Британии должен одобрить соглашение в эту субботу.

Также об успешном согласовании условий Brexit сообщил в твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку".