Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Brexit.
"Мы достигли нового замечательного соглашения..." - написал британский премьер в твиттере. Джонсон добавил, что теперь парламент Британии должен одобрить соглашение в эту субботу.
Также об успешном согласовании условий Brexit сообщил в твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку".
🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It"s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019