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В Лондоне акция с требованием нового референдума по Brexit собрала тысячи британцев

В Лондоне акция с требованием нового референдума по Brexit собрала тысячи британцев
Сторонники ЕС на марше в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч британцев вышли в субботу на центральные улицы Лондона с требованием проведения второго референдума по Brexit, в то время как в Палате общин продолжается обсуждение обновленного соглашения о выходе из ЕС.

"Чего мы хотим? Волеизъявления народа! Когда мы этого хотим? Сейчас!" - написано на плакатах участников шествия.

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В эфире британских телеканалов манифестанты утверждают, что второй референдум - это единственный способ выхода из нынешнего кризиса.

В шествии принимает участие мэр Лондона Садик Хан.

Позже в субботу парламент проведет голосование по обновленному соглашению о Brexit, заключенному между Великобританией и ЕС в минувший четверг. Для того, чтобы ратифицировать соглашение, премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно добиться поддержки большинства. Ситуация осложняется тем, что у Джонсона сейчас нет большинства в парламенте, и ему потребуется поддержка хотя бы части оппозиции.

Так как в парламенте председательствуют и голосуют 639 членов из 650, Джонсону нужно заручиться поддержкой 320 голосов, чтобы выход Великобритании из Евросоюза состоялся.

17 октября стало известно, что британское правительство и ЕС успешно завершили работу над обновленным соглашением, регламентирующим выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент, крайний срок для Brexit установлен на 31 октября.

Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% участников плебисцита выступили за Brexit.

Однако по результатам опубликованного в середине ноября 2018 года опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Великобритания Лондон Brexit

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