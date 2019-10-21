На Украину прибыло пятое судно с углем из Колумбии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В порт "ТИС" (Одесская обл.) прибыло судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) "ДТЭК".

Согласно сообщению пресс-службы "ДТЭК Энерго", в настоящее время судно Lowlends Ligjt разгружают в порту, после чего уголь отправят на склады ТЭС компании. Это уже пятое судно с углем из Колумбии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Кабинет министров Украины 10 апреля расширил перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров (первоначально утвержден в декабре 2015 года). В перечень внесены банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Помимо этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

В свою очередь Россия 18 апреля расширила список товаров, ввоз которых запрещен с Украины. В частности, запрет наложен на импорт труб из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов. Кроме того, в список вошли некоторые виды бумаги и картона. Украина также не сможет получать из России технику, в частности, трубоукладчики грузоподъемностью менее 90 тонн, некоторые модели бульдозеров, одноковшовые погрузчики, а также жатки и запасные части к ним.

Кроме того, с 1 июня к вывозу из РФ на Украину запрещены сырая нефть и нефтепродукты. Поставки каменного угля (брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля, бурый уголь, кокс) будут возможны только при получении отдельных разрешений Минпромторга РФ. Суммарный оборот товаров, на которые наложены ограничения, Минфин РФ оценил более чем в $4,3 млрд или почти 30% от общего объема товарооборота.