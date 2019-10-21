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Самолеты ВВС США провели разведку у границ России на Балтике

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США в понедельник совершили длительные полеты вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты, вылетевшие с авиабаз Рамштайн в Германии и Милденхолл в Англии соответственно, в течение около двух часов курсировали вдоль морской и сухопутной границы области. В ходе выполнения задания они приближались к российским рубежам на расстояние 57-70 км.

В минувшую субботу, 19 октября один из переброшенных в Англию стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, совершил подлет к побережью Крыма в районе Севастополя. В это же время вблизи Крыма были замечены патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon и дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Американский дрон также совершил пролеты вдоль побережья Кубани.

В субботу еще один стратегический бомбардировщик США B-52H, поднявшийся с авиабазы Фэрфорд в Англии, осуществил кратковременный подлет к побережью Сирии, где расположена российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

В середине сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, выполнил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане. Тогда сообщалось, что американский бомбардировщик, вылетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил полет вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135 Stratotanker.

Калининградская область Германия Великобритания США

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