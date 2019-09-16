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Бомбардировщик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Дальнем Востоке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, выполнил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский бомбардировщик, вылетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил полет вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135 Stratotanker.

Как сообщалось, 28 августа США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit, также способных нести ядерное оружие.

За прошедшие дни они провели серию тренировочных полетов над Англией, Шотландией, а также над Норвежским морем. Один американский стратег B-2 Spirit впервые осуществил перелет в Исландию с кратковременной посадкой для дозаправки на авиабазе Кефлавик, после чего вернулся в Англию. Еще один такой же бомбардировщик совершил перелет с авиабазы Фэрфорд на португальские Азорские острова в Атлантике и обратно.

5 сентября на авиабазу Фэрфорд, которая регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе, также прибыл один бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress.

В марте 2019 года ВВС США временно перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

B-52H Stratofortress ВВС США

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