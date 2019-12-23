Самолеты ВВС США провели разведку у западных границ России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Два самолета ВВС США в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V c позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, первоначально облетел Калининградскую область со стороны Балтийского моря и Литвы, а затем осуществил два пролета вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей в небе Латвии и Эстонии. В общей сложности американский разведчик находился у российских границ около трех часов.

Одновременно самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, встав в круг, длительное время курсировал к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Его полет у границ России продолжался более трех часов.

Тем временем, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с позывным LEXIA41, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, более двух часов летал вблизи сирийского побережья и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, выполнял задание на расстоянии около 30-35 км от побережья над международными водами Средиземного моря.

В пятницу, 20 декабря, официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что в течение минувшей недели 34 иностранных летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили два вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.