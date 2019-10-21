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В Париже выступили против новой отсрочки по Brexit

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Во французском правительстве считают, что новая отсрочка выхода Великобритании из ЕС не нужна не Лондону, ни европейцам.

"Дополнительная отсрочка не отвечает ничьим интересам", - сказала официальный представитель правительства Сибет Ндиайе.

Говоря о сделке между Брюсселем и Лондоном, она отметила, что "теперь пришло время, чтобы британский парламент сказал, что он думает" по этому вопросу.

Ранее в понедельник глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин готов на "короткую техническую отсрочку".

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Поправку об отсрочке Brexit, известную как "поправка Летвина" (названа по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина), одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на выходных сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit, поэтому начинает консультации с лидерами стран ЕС.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - написал Туск в Twitter.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе Великобритании из ЕС, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября. Теперь ожидается, что точка в вопросе о том, поддержит ли британский парламент договоренности по Brexit, будет поставлена на этой неделе.

Brexit Великобритания ЕС Франция

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