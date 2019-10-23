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Берлин не будет препятствовать новой отсрочке Brexit

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Германия не станет препятствовать новой отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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Накануне председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения, написал Туск в твиттере. Речь идет об отсрочке до 31 января 2020 года.

Ранее в Палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате парламента за три дня.

В связи с этим премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

Великобритания ЕС Brexit Германия

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