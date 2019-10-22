Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по предварительным данным, выигрывает всеобщие выборы в Канаде, сообщает телеканал CBC News.

Как ожидается, Либеральная партия получит большинство мест в 338-местной Палате общин. По предварительным данным, партия премьера лидирует в 156 округах, консерваторы - в 121.

Таким образом Трюдо вновь возглавит правительство Канады, но на этот раз он будет возглавлять правительство либерального меньшинства.

На третьем месте по числу мест - "Квебекский блок" (32 места), на четвертом - "Новые демократы" (25 мест), "Зеленые" получают три места, а независимый кандидат - одно.