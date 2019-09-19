Поиск

Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина с гримом на школьной вечеринке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что на вечеринке 2001 года в школе он надел костюм Аладдина и затемнил гримом лицо, шею и руки, сообщает АР. Теперь такой грим считается расистским. Скандал разразился через неделю после того, как Трюдо начал кампанию по переизбранию.

Фотография с 29-летним Трюдо была опубликована 18 сентября в журнале Time. Снимок был сделан для ежегодного альбома частной школы в Ванкувере, где Трюдо преподавал в 2001 году. Time отметил, что на всех снимках только Трюдо искусственно затемнял цвет кожи. Также издание заметило, что он делал это и для некоторых других выступлений. Ранее такие фотографии в СМИ не попадали.

19 сентября премьер прокомментировал эти снимки, когда совершал перелет вместе с журналистами в рамках избирательной кампании. Он подтвердил, что в 2001 году использовал такой грим для школьной вечеринки "Арабские ночи" и что делал это еще пару раз до того. Сейчас он считает, что был неправ и тогда должен был хорошенько подумать, стоит ли так делать. Он выразил сожаление в связи со случившимся и принес извинения.

Трюдо, который поддерживает мультикультурализм и расовое разнообразие, отметил, что раньше такой грим не считался расистским, но сейчас общество стало лучше чувствовать такие вопросы.

Ранее в 2019 году губернатора Виргинии Ральфа Нортэма раскритиковали и призвали уйти в отставку в связи со всплывшей фотографией 1984 года, напоминает АР. Чиновник признал, что в 80-х однажды затемнял лицо, когда изображал на танцах Майкла Джексона, но уйти в отставку отказался. Генпрокурор Виргинии Майк Херринг и губернатор Алабамы Кэй Айви также признали, что во время учебы в колледже затемняли лицо для шоу, извинились за это, но в отставку не подали.

АР отмечает, что и без скандала с расистской фотографией кампания Трюдо будет непростой. Опросы показывают, что лидер консерваторов Эндрю Шир может составить ему серьезную конкуренцию. Также недавно в его правительстве произошел ряд отставок после того, как бывшая генпрокурор Канады заявила, будто бы Трюдо пытался ее заставить прекратить расследование в отношении одной компании из Квебека.

Канада Джастин Трюдо Аладдин Майкл Джексон Виргиния Алабама

Новости по теме

Новости

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

В Кремле назвали "новым явлением" требования Украины по "формуле Штайнмайера"

В Токио усомнились в происхождении выданных Россией останков 600 японских военнопленных

Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"

Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"

Уволенный Болтон раскритиковал на частном ужине внешнюю политику Трампа

CBS сообщил о разрешении иранского аятоллы на удар по Саудовской Аравии

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на юге Афганистана

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на юге Афганистана

В НАТО увидели подрыв своего военного превосходства над Россией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');