Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина с гримом на школьной вечеринке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что на вечеринке 2001 года в школе он надел костюм Аладдина и затемнил гримом лицо, шею и руки, сообщает АР. Теперь такой грим считается расистским. Скандал разразился через неделю после того, как Трюдо начал кампанию по переизбранию.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 "Arabian Nights" party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

Фотография с 29-летним Трюдо была опубликована 18 сентября в журнале Time. Снимок был сделан для ежегодного альбома частной школы в Ванкувере, где Трюдо преподавал в 2001 году. Time отметил, что на всех снимках только Трюдо искусственно затемнял цвет кожи. Также издание заметило, что он делал это и для некоторых других выступлений. Ранее такие фотографии в СМИ не попадали.

19 сентября премьер прокомментировал эти снимки, когда совершал перелет вместе с журналистами в рамках избирательной кампании. Он подтвердил, что в 2001 году использовал такой грим для школьной вечеринки "Арабские ночи" и что делал это еще пару раз до того. Сейчас он считает, что был неправ и тогда должен был хорошенько подумать, стоит ли так делать. Он выразил сожаление в связи со случившимся и принес извинения.

Трюдо, который поддерживает мультикультурализм и расовое разнообразие, отметил, что раньше такой грим не считался расистским, но сейчас общество стало лучше чувствовать такие вопросы.

Ранее в 2019 году губернатора Виргинии Ральфа Нортэма раскритиковали и призвали уйти в отставку в связи со всплывшей фотографией 1984 года, напоминает АР. Чиновник признал, что в 80-х однажды затемнял лицо, когда изображал на танцах Майкла Джексона, но уйти в отставку отказался. Генпрокурор Виргинии Майк Херринг и губернатор Алабамы Кэй Айви также признали, что во время учебы в колледже затемняли лицо для шоу, извинились за это, но в отставку не подали.

АР отмечает, что и без скандала с расистской фотографией кампания Трюдо будет непростой. Опросы показывают, что лидер консерваторов Эндрю Шир может составить ему серьезную конкуренцию. Также недавно в его правительстве произошел ряд отставок после того, как бывшая генпрокурор Канады заявила, будто бы Трюдо пытался ее заставить прекратить расследование в отношении одной компании из Квебека.