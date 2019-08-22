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Зеленский, Трюдо и Туск выступили против присоединения России к G7

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых они заявили о неприемлемости нового присоединения России к "Большой семерке".

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее была в свое время исключена, - из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе", - сообщается в четверг вечером на сайте президента Украины.

В свою очередь глава Евросовета Туск поддержал обеспокоенность президента Украины в связи с заявлениями о возможности присоединения России к G7. "Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции" - отмечается в сообщении.

Аналогичный разговор состоялся и с премьером Канады. "Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде", - говорится на сайте.

Кроме того, президент Украины направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

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