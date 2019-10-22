Асад обвинил Эрдогана в "краже сирийской территории"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад считает турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "расхитителем" сирийских земель в связи с военными действиями Турции на северо-востоке Сирии, сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным сирийских СМИ, Асад назвал Эрдогана "вором, который украл фабрики, пшеницу и топливо, и теперь крадет территорию".

По словам президента, когда на севере Сирии "началась агрессия", сирийские власти "вступили в контакт с различными политическими и военными силами, чтобы ее отразить".

"Мы сказали, что готовы поддержать любую группу, которая будет противостоять агрессии", - подчеркнул Асад, которого цитируют, в свою очередь, сирийские СМИ.

Президент Сирии отметил, что решение противостоять вторжению Турции не является политическим. По словам Асада, "это наш конституционный и национальный долг". "Если мы не сделаем этого, мы не заслуживаем нашей отчизны", - заявил глава государства.

Асад подчеркнул, что "битва за Идлиб - это основа для прекращения хаоса и ликвидации терроризма по всей Сирии".

Ранее сообщалось, что президент Сирии побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит, отмечало сирийское информационное агентство САНА.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем боевики.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из "Отрядов народной самообороны" ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

Эрдоган во вторник пригрозил, что Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнят данных ими обещаний в рамках соглашения о временном прекращении огня в регионе. Позднее в этот же день президент Турции встретился в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым они начали обсуждение ситуации в Сирии и будущее военной операции Турции в этой стране.